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Eğirdir Gölü kıyısında korkutan yangın, yazlıklara sıçramak üzereyken söndürüldü

Isparta Eğirdir Gölü kıyısında otluk ve kamışlık alanda çıkan yangın sonucu 5 dönümlük kamışlık alan yandı.

Rüzgarın etkisiyle çevreye yayılan yangın, yazlık evlere sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 13.00 sıralarında Eğirdir ilçesine bağlı Bedre köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Bedre köyü sınırında Eğirdir Gölü kıyısındaki otluk ve kamışlık alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Rüzgarın da etkisiyle çevreye yayılan yangın, itfaiyenin hummalı çalışmaları sonucu kısa sürede söndürülerek, kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, 5 dönümlük kamışlık alan ise yanarak küle döndü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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