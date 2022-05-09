Eğirdir Gölü Su Kotu 915,51 metreye düştü

Eğirdir Gölü'nün su kotu 9 Mayıs 2022 tarihi itibariyle 915,51 metre olarak ölçümlendi. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ise Eğirdir Gölü su kotunda 30 santimetrelik bir azalma görüldü.

Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKOBİR) tarafından bugün yapılan ölçümlerde 915,54 metre olarak ölçümlenen Eğirdir Gölü su kotunun 3 santimetre azaldığı gözlemlendi. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ise Eğirdir Gölü su kotunda 30 santimetrelik bir azalma tespit edildi.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan EKOBİR Müdürü Süleyman Can, "15 Nisan 2022 tarihinden bu zamana kadar 3 santimetre düşüş yaşanmış. Geçen yıl 17 Mayıs'ta Eğirdir Gölü su kotu 915,81 metre imiş. Yani hala geçen yıla göre 30 santimetre düşük seviyede seyrediyoruz. Mayıs ayında yeterince yağış alamazsak Haziran ayından itibaren sulamalarla birlikte hızlı düşüş yaşama ihtimalimiz var. Kısacası 2022 yılı Eğirdir Gölü havzası için sıkıntılı olacak gibi görünüyor" dedi.