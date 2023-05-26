Eğirdir Gölünde 320 adet kerevit sepetine el konuldu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri ve Eğirdir Jandarma Bot Komutanlığı görevlileri tarafından Barla Balıkçı Barınağı kıyı şeridinde yapılan denetimde kaçak yollarla göle atılan 320 adet kerevit sepetine el konuldu ve içerisinden canlı çıkan kerevitler canlı olarak göle iade edildi.

Ülkemiz iç sularında 01 Kasım 2022 tarihinde başlayan, 01 Temmuz 2023 tarihinde bitecek olan kerevit av yasağı ile 15 Mart 2023 de başlayıp 15 Haziran 2023 de bitecek balık av yasağı süresince Denetim ve Kontroller devam ediyor.

Bu kapsamda 25 Mayıs 2023 tarihinde bir ihbar üzerine Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri ekibi ve Eğirdir ilçe jandarma bot komutanlığı ekipleri, Eğirdir Gölünde yaptıkları denetim ve kontrollerde, kaçak yollarla avcılığı yapıldığı tespit edilen 320 adet kerevit sepetine 1380 sayılı su ürünleri kanununun ilgili maddesine dayanarak el koydu. Yine 1380 sayılı su ürünleri kanununun ilgili maddesince canlı ele geçirilen kerevitlerin göle iadesi yapıldı.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve su ürünleri ekipleri ve Eğirdir ilçe jandarma bot komutanlığı ekipleri av sezonuna 1,5 ay kaldığını, sürdürülebilir balıkçılık için yasaklara uyulması gerektiğini ifade ettiler.