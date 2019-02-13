Eğirdir Gölünde 340 kerevit sepetine el konuldu

Isparta'nın Eğirdir Gölünde kullanımda olan 340 kerevit sepetine el konuldu.

Su ürünleri türlerinin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın gerçekleştirilmesi için uygulanan kerevit av yasağı devam ediyor. 1 Kasım - 30 Haziran tarihleri arasında kerevitlerin avlanması, nakli, pazarlanması, ihracatı ve işlenmesi yasak. Eğirdir Gölünde su ürünleri türlerinin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın gerçekleştirilmesi için getirilen yasaklar kapsamında Eğirdir Gölünde, Tarım ve Orman Eğirdir İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Ekibi ve İlçe Jandarma Komutanlığı Bot Timi ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, denetimlerde, kullanımda olan 340 kerevit sepetine el koydu.