Eğirdir Gölü'nde 386 kerevit pinterine el konuldu

Isparta'da bulunan Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde tespit edilen toplam 386 adet sahipsiz kerevit pinterine el konuldu.

İç sularda 1 Kasım itibariyle kerevit av yasağı başlaması sebebiyle, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimler devam ediyor. Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri tarafından 8 Aralık 2020 tarihlerinde Eğirdir Gölü'nde yapılan denetimlerde; Eğirdir ilçesi Sarıidris -Karabağlar-Mahmatlar açıklarında tespit edilen 386 adet sahipsiz kerevit pinterine el konuldu. El konulan pinterlerin içerisinden çıkan kerevitler canlı olarak göle iade edilirken Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kerevit popülâsyonlarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın gerçekleştirilebilmesi adına İlçe Müdürlüğü olarak kaçak avcılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.