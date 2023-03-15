Eğirdir Gölü'nde av yasağı başladı

Yasak nedeniyle bölgede faaliyet gösteren balıkçılar Eğirdir Gölü'nde 3 ay süreyle avlanma yapamayacak. Amatör avcılar da söz konusu dönemde göl kıyılarına olta atamayacak.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen, "İlimiz sınırları içerisinde bulunan bütün sularda su ürünlerinin neslini korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığı yasaklandı. Su ürünleri av yasakları boyunca tüm balıkçı kayıklarının karaya çekilmesi zorunludur. Ayrıca balıkçı kayıklarının içerisinde veya kıyıda avcılık malzemelerinin bulundurulması yasaktır. Ticari avcılığın yasak olduğu dönemde Eğirdir-Hoyran Gölü, Karacaören-1 Baraj Gölü, Beyşehir Gölü ve bunların bağlantılı olduğu sularda (gümüşi havuz balığı haricinde) amatör (sportif) avcılık da yasaktır" dedi.

Avlanma yasağı döneminde stok tespiti yapılmış balıkların satışının İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin iznine tabi olduğunu hatırlatan Akçimen, satış yapanların satış izin belgelerini yanlarında bulundurmalarının zorunlu olduğunu kaydetti. Akçimen ayrıca, stok tespiti yapılmış balıkların 7 gün içinde satışının gerçekleştirilmesi veya işlenmesinin gerektiğine dikkat çekti.

Su ürünleri avcılığıyla ilgili yasaklara uymayanlar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu doğrultusunda idari para cezası uygulanacağı bildirildi.