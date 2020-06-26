Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılıkla mücadele

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen, Eğirdir ve Kovada Gölünde yasak dönemde toplamda 16 bin 200 metre uzatma ağı, 4 adet ruhsatsız tekne, 1 adet ığrıp, 1 adet şok cihazı ve propları, 2 adet akü, 13 adet sazan pinteri, 1 adet bot, 25 adet tırıvırı ve 4 adet serpme ağına 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği el konulduğunu açıkladı. Akçimen ayrıca 1 Kasım'da başlayan kerevit avcılığı yasağı kapsamında kaçak avcılıkta kullanılan ve gölde atılı vaziyette tespit edilen sahipsiz 6 bin 100 adet kerevit pinterine el konularak işlem yapıldığını sözlerine ekledi.