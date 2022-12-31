Eğirdir Gölü'nde kaçak kerevit avı baskını

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kaçak avlanan yaklaşık 50 kilogram kaçak kerevit yakalandı. Canlı olan kerevitler göle geri bırakıldı.

Tüm iç sularda 1 Kasım itibariyle kerevit av yasağı başlaması sebebiyle, kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde yapılan denetimler devam ediyor. Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri ve Eğirdir ilçe Jandarma Bot Komutanlığı'nın 30 Aralık akşamı Barla-Boyalı Ada mevki göl şeridinde ortaklaşa gerçekleştirmiş oldukları operasyonda kaçak avcılıkla yakalandığı tahmin edilen yaklaşık 50 kg canlı kerevit ele geçirildi.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Bir ihbar üzerine, ilçe müdürlüğümüz su ürünleri kontrol ekibi ve ilçe jandarma bot komutanlığının Eğirdir Barla-Boyalı Ada mevkii göl şeridinde ortaklaşa gerçekleştirmiş olduğumuz operasyon sonucu ele geçirilen, kaçak avcılıkla yakalandığı tahmin edilen yaklaşık 50 kg canlı kerevit 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun ilgili maddesine istinaden Eğirdir gölüne iade edilmiştir. Kerevit popülâsyonlarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın gerçekleştirilebilmesi adına İlçe Müdürlüğü olarak kaçak avcılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.