Eğirdir Gölü'nde kayalık bölgelere dubalı önlem

Eğirdir Gölü'nün içerisinde su yüzeyine yakın olan kayalıkların bulunduğu bölgelere işaretli dubalar yerleştirildi.

Eğirdir Belediyesi Liman Başkanlığı tarafından Eğirdir Gölü'nün içerisinde bulunan ve suyun yüzeyine oldukça yakın olan kayalıkların bulunduğu bölgelere işaretli dubalar yerleştirildi. Dubalar sayesinde gölde bulunan gezi tekneleri başta olmak üzere diğer kayıkların da güzergahlarını tehlike oluşturmayacak şekilde işaretlere göre belirleyebilecekleri bildirildi.