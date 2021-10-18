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Eğirdir Gölü'nde kritik seviyeye sadece 24 santim kaldı

Türkiye’nin en büyük ikinci tatlı su kaynağı ve 7 renkli göl olarak bilinen Eğirdir Gölü’nde tehlike çanları çalmaya devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük ikinci tatlı su kaynağı ve 7 renkli göl olarak bilinen Eğirdir Gölü'nde tehlike çanları çalmaya devam ediyor.


EKO-BİR (Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği) tarafından 15 Ekim 2021 Cuma günü yapılan ölçümleme sonucu Eğirdir Gölü su kotunun 914,98 metreye düştüğü bildirildi. Yapılan bu son ölçümleme ile 30 Ekim 2021 tarihinden bu yana Eğirdir Gölü su kotunda 10 cm düşüş olduğu, kritik seviyeye (914,74 metre) sadece 24 santim kaldığı görüldü. Bu çekilmeler sonucunda göl içerisinde adacıkların da oluştuğu gözlemlendi.

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