Eğirdir Gölü'nde su seviyesi son 3 yılda 1.36 metre azaldı

Türkiye'nin ikinnci büyük su kaynağı olan Eğirdir Gölü'nde su seviyesi 3 yılda 1.36 metre azaldı.

Eğirdir ve Kovada Gölü Koruma Birliği (EKO-BİR) tarafından 20 Nisan 2020 tarihinde yapılan ölçümlemede Eğirdir Gölü su kotu 916.44 metre olarak belirlenirken, 27 Nisan 2021 tarihinde 915.86 metre, 15 Nisan 2022 tarihinde 915.54 metre ve 27 Nisan 2023 tarihinde ise 915.08 metre olarak belirlendi. EKO-BİR Müdürü Süleyman Can, gölün su kotunun 27 Nisan 2023 tarihinde yapılan ölçümde 915.08 metre olduğunu tespit ettiklerini belirterek, bundan önce 21 Mart 2023 tarihinde su seviyesinin 914.97 metre olduğunu hatırlattı. Can, "Gölümüzde 11 santimetre bir yükseliş meydana geldi. Geçen yıl yapılan ölçümlerde 915.54 metre olduğunu tespit etmişiz. Mevcuttaki fark 46 santimetre. Yani geçen yıla oranla 46 santimetre daha düşük seviyede seyrediyoruz. Son üç yıla baktığımızda 2020 yılında 916.44 metre olan Eğirdir Gölü'nün su kotu, 2021 yılında 915.80 metre, 2022 yılında 915.54 metreye ve son olarak da 2023 yılına baktığımızda 915.08 metreye kadar düştüğünü görebiliyoruz. Bu üç yıl içerisinde toplam su kaybımız 1.36 metreye tekabül ediyor” dedi.

Eğirdir Gölü'nün korunması konusunda Can, “İlçemiz ve göl çevresindeki bütün havzadaki köy ve belediyelerin halkı uyarması, tasarruflu su kullanımına teşvik etmesi, hem arazilerde hem de evlerde kullanılan suyun tasarruflu bir şekilde kullanılması gerekiyor. Diğer türlü gölümüzün gidişatınin çok iyi olmayacağını gözlemleyebiliyoruz” diye konuştu.

"Göl biterse Eğirdir'in hükmü kalmaz"

35 yıldır balıkçılıkla uğraşan ve geçimini Eğirdir Gölü'nden sağlayan Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı İbrahim Sayı ise, "Eğirdir Gölü biterse Eğirdir'in hiçbir hükmü kalmaz" dedi.

Eğirdir Gölü'nde su çekilmesinin haddinden fazla olduğunu söyleyen Sayı, Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi'nde 110 avcı bulunduğunu belirtti. Sayı, "Ekmeklerini tamamen bu gölden çıkarıyorlar. Göl seviyesi buradan baktığımızda 3 metre çekilmiş durumda. Aksu Karaköy'deki suyun Eğirdir Gölü'ne takviye yapılması lazım. Orası çok uzun bir mesafe değil. Sadece 3-5 kilometrelik bir yol. Gölümüzün gidişatı gerçekten çok kötü. Eğirdir Gölü'nden sadece ekmek yiyenler değil, herkes etkilenir. Göl olmadığı sürece Eğirdir'in hiçbir hükmü kalmayacak. Gölümüz her geçen gün daha çekiliyor ve aşağıya doğru gidiyor. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz” dedi.

Devlet Su İşleri tarafından 2017 yılı Ekim ayında 917.20 metre olarak ölçümlenen su kotu baz alındığında ise 2023 yılı Nisan ayı ölçümlemesine göre (915.08 metre) gölün su seviyesinin 2.12 metre azaldığı görüldü.