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Eğirdir Gölü'nde sualtı temizliği

Dünya Çevre Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Isparta Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma Ekibi tarafından Eğirdir Gölünden atık çıkarma işlemi yapıldı.

8 kişiden oluşan ekip, araba lastiği, metal, plastik ve ağ gibi atıkları gölden çıkardılar.


Eğirdir Limanında gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliğinde konuşan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik; “ Çevreyi artık bizim yarınlara çocuklarımıza taşımamız gerekiyor. Bu çevre, bu kaynaklar sadece bize ait değil. Biz bunları yarınlara da taşımak zorundayız. Her birimizin elimizden geldiğince sorumluluk üstlenmesi gerekiyor” dedi.

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