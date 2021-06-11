Eğirdir Gölü'nde sualtı temizliği

8 kişiden oluşan ekip, araba lastiği, metal, plastik ve ağ gibi atıkları gölden çıkardılar.

Eğirdir Limanında gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliğinde konuşan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik; “ Çevreyi artık bizim yarınlara çocuklarımıza taşımamız gerekiyor. Bu çevre, bu kaynaklar sadece bize ait değil. Biz bunları yarınlara da taşımak zorundayız. Her birimizin elimizden geldiğince sorumluluk üstlenmesi gerekiyor” dedi.