Eğirdir Gölü'nde sudak avcılığı yapan balıkçıya para cezası kesildi

Eğirdir Gölü'nde avcılığı yasak olan sudak (dişli) balığını avlayan 2 balıkçıya para cezası kesildi. Ayrıca avcı ruhsatları ile tekne ruhsatına bir ay süreyle el konuldu.

Isparta İl Tarım Orman Müdürlüğü, Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı tarafından dün Eğirdir Gölü'nde müşterek yapılan denetimde, Gelendost Afşar mevkiinde kullanımı yasak olan av aracı ile avcılığı yasak olan sudak (dişli) balığı avcılığı yaptığı tespit edilen 2 balıkçıya idari para cezası uygulandı. Ayrıca avcılıkta kullanılan bin 600 metre uzunluğunda uzatma ağına, yakalanan sudak balığına ve söz konusu kişilerin avcı ruhsatları ile tekne ruhsatına bir ay süre ile 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği el konuldu.

Balık popülasyonlarının devamlılığı ve sürdürülebilir balıkçılık adına kaçak avcılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edileceği bildirildi.