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Eğirdir Gölü'ndeki 180 sahipsiz kerevit pinterine el konuldu

Isparta Eğirdir Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlilerince yapılan kaçak avcılık denetim çalışmaları kapsamında, Eğirdir Gölü’ndeki Bedre Koyu açıklarında sahipsiz ve kullanımda olarak bulunan 180 adet kerevit pinterine el konuldu.

Isparta Eğirdir Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlilerince yapılan kaçak avcılık denetim çalışmaları kapsamında, Eğirdir Gölü'ndeki Bedre Koyu açıklarında sahipsiz ve kullanımda olarak bulunan 180 adet kerevit pinterine el konuldu.


Eğirdir Gölü'nde 1 Kasım itibariyle kerevit avcılığına dair yasağın başladığını hatırlatan yetkililer, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği kerevit pinterlerine el konulduğunu, pinterlerin içerisinden çıkan canlı kerevitlerin de göle iade edildiği belirtti.


Yetkililer ayrıca, "Kaçak avcılığın önlenmesi ve kerevit stoklarının korunması için kontrollerimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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