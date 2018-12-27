Eğirdir Gölü'ndeki kuşlar beslendi

Isparta'nın Eğirdir Gölü'nde bulunan kuşlar beslendi.

Eğirdir Kaymakamlığı tarafından Eğirdir Gölü'nde yaşayan yaban kuşlarına yemleme yapıldı. Yemleme çalışmalarına, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Uğur Turgut, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Can Serhan Altay, Süleyman Demirel İlkokulu 4'ncü sınıf öğrencileri, öğretmenleri ile balıkçılar katıldı. Zorlu hava şartlarına karşı yaban hayvanlarının aç kalmaması için yapılan etkinlikte Kaymakam Akdaş, “Biliyorsunuz ki dünyada biz insanlar yanı sıra doğada da hayvanlarla birlikte yaşıyoruz. Etrafımızda yaşayan canlılarla yaşadığımızı unutmazsak, onları korur kollarsak hatta ve hatta onlara zarar vermezsek daha güzel bir dünyada yaşamış oluruz. Bugünkü yapacağımız etkinlik sizler için önemli bir anı olacak. İleriki zamanlarda yönetici olduğunuz zaman da bunu yapın. Doğayı, çevreyi koruyun. Özellikle sokaklardaki sahipsiz kedi - köpekleri de koruyun kollayın” dedi.

Daha sonra öğrenciler tarafından gölde yaşayan karabataklara, martılara ve ördeklere ekmek bırakıldı.

Avrupa'da 514, Türkiye'de ise 454 farklı kuş türü bulunurken, Türkiye'de bulunan kuş türlerinin 225'i Eğirdir Gölü ve çevresinde barınıyor.

Eğirdir Gölünde en çok Sakarmeke, Elmabaş, Patka, Tepeli Patka, Karabatak, Macar ördeği yaşıyor.

Kaymakam Abdullah Akdaş, tüm vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti.