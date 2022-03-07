Eğirdir Gölü'nün su seviyesi 11 santimetre daha yükseldi

Türkiye'nin dördüncü büyük gölü olan Eğirdir Gölü'nün su seviyesi 15 gün içerisinde 11 santimetre daha yükseldi.

19 Şubat tarihinde 915.34 metre olan Eğirdir Gölü su kotu, Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği EKOBİR Eğirdir Müdürlüğü tarafından bugün Eğirdir Limanı'nda yapılan ölçümlemeye göre 915.45 metre seviyesine ulaştı. Eğirdir'de bugün ve yarın yağmur yağacağını, çarşamba gününden itibaren ise 4 gün kar yağışı beklendiğini ifade eden Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği EKOBİR Eğirdir Müdürü Süleyman Can, “Daha dağlarımızdaki karlar erimedi, önümüzdeki yağmur ve kar yağışları beklentimizi karşılayacak şekilde” dedi.

Can, ''Bugün gölümüzün su kot seviyesi ölçümünü gerçekleştirdik. 7 Mart 2022 tarihi itibarıyla gölümüzün su kotu 915.45 metreye ulaşmış durumda. Bir önceki ölçüm tarihimiz 19 Şubat 2022 idi. Bu ölçümümüzde 915.34 metre idi. Yaklaşık olarak 11 santimetre yükselme meydana geldiğini görüyoruz. Bu da bize günlük 0.7-0.8 santimetre gibi artışın olduğunu gösteriyor. Karlarımız hala daha dağlarda erimiş değil, bugünden itibaren 2 gün yağmur yağışlı, çarşamba gününden itibaren 4 gün süreyle kar yağışı beklemekteyiz. Beklentilerimiz hala yüksek. İnşallah geçen seneki seviyeyi geçtiğimiz gibi 916.10 metrelere ulaşma hedefinde olacağımızı inanıyorum. Yağışlarımız da bundan sonraki süreçte devam edecek. İnşallah daha güzel günlerin olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.