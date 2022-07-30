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Eğirdir Gölü'nün su seviyesi bir ayda 20 santim düştü

Eğirdir Gölü su kotunda bir ayda 20 santim düşüş meydana geldi.


Eğirdir ve Kovada Göllerini Koruma Birliği (EKO-BİR) tarafından yapılan ölçümde Eğirdir Gölü su kotu 915,22 metre olarak belirlenirken 30 Haziran 2022 tarihinden bu yana 20 santim düşüş yaşandığı tespit edildi. Havaların kurak ve sıcak gitmesi, tarımsal sulama sezonunun açılmasıyla birlikte gölün su kotası beklenen seviyenin altında kaldı.


Eğirdir Gölü'nün geçen yıl 19 Temmuz'da yapılan ölçüme göre 35 santim düşük seviyede olduğu öğrenildi.

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