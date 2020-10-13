Eğirdir Gölü'nün su seviyesi son 3 yılda 1 metre 55 santim azaldı

Isparta'da bulunan Eğirdir Gölü'ndeki su seviyesi Devlet Su İşleri Müdürlüğü verilerine göre, son 3 yılda 1 metre 55 santim azaldı. 2017 yılında göldeki su kotu 917 metre 20 santim olarak ölçülürken, yaklaşık 10 gün önce yapılan ölçümde bu rakam 915 metre 65 santim olarak belirlendi.

Isparta'da yedi renkli göl olarak bilinen Eğirdir Gölü'nde su seviyesi her geçen yıl azalıyor. Bu azalma Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nün resmi verilerine de yansıdı. Verilere göre 2017 yılının Ekim ayında gölde yapılan ölçümlerde su kotu 917 metre 20 santim olarak belirlendi. Bu rakam 2018'de 916 metre 83 santim, 2019 yılında da 916 metre 18 santime geriledi. Bu yıl Ekim ayının başında yapılan ölçümde ise Eğirdir Gölü'nün su kotunun 915 metre 65 santime düştüğü tespit edildi. Son 3 yıldaki ölçümlere bakıldığında gölün su seviyesinde 1 metre 55 santimlik bir azalma olduğu görüldü.

1962-1975 arasında su kotu 918.50 metre olarak ölçüldü

Öte yandan, DSİ'nin kayıtlarına göre, Eğirdir Gölü'nde 1962-1975 yılları arasında yapılan ölçümlerde ortalama su kotu 918 metre 50 santim, 1975-1985 yılları arasında da 918 metre 41 santim olarak ölçülmüştü. Verilere göre göldeki su kotunun 1975'ten bu yana 2 metre 85 santim azaldığı belirlendi.

Su hacmi yarı yarıya azaldı

Eğirdir Gölü'nün su hacim miktarları incelendiğinde ise 1984 yılında 463 kilometrekare yüzölçümü olan gölün ortalama derinliği 10 metre ve su hacmi de 4 milyar 630 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. 2019 yılındaki ölçümlerde gölün yüzölçümünün 452 kilometreye, su hacminin ise 2 milyar 260 milyon metreküpe indiği tespit edildi. 1984-2020 yılları arasında gölün yüzölçümünün 2 milyar 370 milyon metreküp azaldığı kaydedildi.