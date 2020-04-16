Eğirdir Halk Eğitim Merkezi steril maske üretimine başladı

Eğirdir Halk Eğitim Merkezi (HEM), Kaymakam Adem Çelik'in desteği ve hayırsever vatandaşlar tarafdan alınan malzemeler sayesinde günde yaklaşık 500 adet maske üretiyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan Korona virüs salgınıyla ilgili Isparta'nın Eğirdir ilçesinde önlem ve tedbirlerin yanı sıra halkın ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir mücadele veriliyor. Eğirdir Halk Eğitim Merkezi, bu mücadeleye katkı sağlamak için geçtiğimiz haftalardan itibaren çalışmalara başlayarak steril maske üretmeye başladı. Bu kapsamda 13 kursiyer ve öğretici evlerinde çalışma yaparak günde yaklaşık 500 adet maske üretimi gerçekleştiriyorlar.

Konu hakkında açıklama yapan Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Şanal, “Kaymakamımız Adem Çelik'in destekleri ile başladığımız bu süreçte hayırsever vatandaşlarımız sayesinde malzemelerimizi tamamlayarak evlerden üretime başladık. Biz Halk Eğitim Merkezi olarak daha öncesinden vatandaşlarımıza verdiğimiz hayat boyu öğrenme eğitimleri sonucunda maske üretimini rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz. Hayat boyu öğrenme kurslarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Önümüzdeki haftalarda halkımızın da desteğiyle kapasiteyi arttırarak haftalık en az 5 bin maske üretmeyi hedefliyoruz. Sayın Kaymakamımız ve hayırsever vatandaşlarımıza Eğirdir adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Üretilen maskeler, Eğirdir Kaymakamlığı tarafından ihtiyaçları çerçevesinde ilgili kurumlara dağıtılarak halka ulaştırılacak.