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Eğirdir Halk Eğitimi Merkezine Yoğun ilgi

Isparta’nın Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda Çini İşlemeciliği, Deriden Aksesuar Yapma, Takı Tasarım ve Mefruşat alanlarında eğitimler veriliyor.

Isparta'nın Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda Çini İşlemeciliği, Deriden Aksesuar Yapma, Takı Tasarım ve Mefruşat alanlarında eğitimler veriliyor.


Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Isparta İŞ-KUR Müdürlüğü arasında açılan kurslarda Çini İşlemeciliği, Deriden Aksesuar Yapma, Takı Tasarım ve Mefruşat alanlarında eğitimler veriliyor. Kursiyerler tarafından hazırlanan ürünler ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün Teşhir ve Satış reyonunda satışa sunulacak.


Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Şanal, kurslar için Eğirdir Belediyesi ile işbirliği yapılarak malzemelerinin Eğirdir Belediyesince karşılandığını söyledi.

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