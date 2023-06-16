Eğirdir Hastanesine üst düzey ultrason cihazı kazandırıldı

Radyoloji biriminde detaylı ultrason incelemelerinde kullanılacak olan cihaz sayesinde vatandaşların Isparta'ya gitmesi önlenecek. Ultrason cihazı hakkında bilgiler veren Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Münteha Çakmakçı Sözen, “Hayırseverlerimizin desteğiyle hastanemize üst düzey ultrason cihazı hediye edildi. Bundan önceki kullandığımız cihazımız çok eskiydi. Öncelikle katkılarından dolayı hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. Çoğu tetkikler, tedaviler yüzeysel dokular, karın içi organlar ve damarların değerlendirilmesi daha net bir şekilde Eğirdir Hastanemizde yapılabilecek. Bu şekilde vatandaşların Isparta'ya gitmesi önlenecek” dedi.

Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Müdürü Kadir Minnet, hastaneye katkılarından dolayı hayırseverlere teşekkürlerini ifade etti.

Minnet, ayrıca hastanede tüm branş ve birimlerde hekimlerin ihtiyaç duyduğu, sağlık hizmeti sunumunda çeşitlilik ve kaliteyi artıracak her türlü cihaz ve ekipman eksikliğinin giderilmesi için hayırsever vatandaşların katkılarını beklediklerini söyledi.