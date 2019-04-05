Eğirdir jandarmadan kaçak avcılığa denetim

Isparta Eğirdir Gölü'nde jandarma ekipleri tarafından kaçak olarak avcılık yapan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin göle bıraktığı 200 metre misina ağ ve 400 adet kerevit sepeti ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı faaliyet yürüten Eğirdir Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timi, Eğirdir, Senirkent ve Yalvaç ilçeleri mülki sınırları içerisinde yer alan Eğirdir Gölü'nde denetim ve kontrol faaliyetleri kapsamında 29 Mart-5 Nisan tarihleri arasında denetim yaptı.

Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı Bot Timi tarafından yapılan denetimlerde, Senirkent ilçesi Gençali köyü açıklarında 200 metre misina balık ağı, Eğirdir ilçesi Sarıidris kasabası açıklarında 400 adet göle atılı vaziyette kerevit sepeti ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Jandarma Asayiş Bot Timi Komutanlığınca Eğirdir Gölü'nde kaçak su ürünleri avcılığının önlenmesi maksadıyla 24 saat esasına göre kontrollere aralıksız olarak devam edildiği bildirildi.