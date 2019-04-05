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Eğirdir Kaymakamı Akdaş'dan pazardaki vatandaşa bez çanta

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesine Isparta Eğirdir Kaymakamlığı da katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık' projesine Isparta Eğirdir Kaymakamlığı da katıldı.


Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, dün bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atarak, Eğirdir Kaymakamlığı'nca uygulamaya konulan proje kapsamında, ilçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde, usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından hazırlanan, üzerinde elma figürü içerisinde Eğirdir fotoğraflarının bulunduğu bez çantaları perşembe pazarında alışveriş yapan vatandaşlara dağıttı.


‘Sıfır Atık' projesine destek vermek amacıyla yürütülen proje kapsamında pazarda bez çanta dağıtan Kaymakam Akdaş, vatandaşlara, "Artık naylon kullanmayın, naylon poşetlerin çevreye ve insanlığa verdiği zararları unutmayın. Çocuklarımızın geleceğini düşünün" çağrısında bulundu.

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