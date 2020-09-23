Eğirdir Kaymakamı Çelik'ten esnaf ve vatandaşlara ‘tedbirlere uyalım' uyarısı

ISPARTA (İHA) – Isparta'nın Eğirdir ilçesinde korona virüs denetimlerine katılan Kaymakam Adem Çelik, vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda ülke genelinde olduğu gibi Eğirdir ilçesinde de kontrollü sosyal hayat denetimleri devam ediyor. Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik başkanlığında İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Zarif, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Türkmen'in katılımıyla sabah saatlerinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde esnaf ve vatandaşlara tedbirlerden taviz vermemeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

“Bu tabloyu mutlaka koruyalım”

Denetimlerde pazar esnafını, çay bahçelerinde oturan vatandaşları, işyerlerini ziyaret eden Kaymakam Adem Çelik ve beraberindeki heyet, vatandaşları maske, mesafe, hijyen kurallarına uymalarını istedi. Kurallara uyanlara teşekkür eden Kaymakam Çelik; “Hepimizin sağlığı için maske takma kuralına uyalım. Bu tabloyu mutlaka koruyalım” dedi. Maske takarak, mesafesini koruyan 65 yaş üstü vatandaşlarla da sohbet eden Kaymakam Çelik, “Sizler bizler için çok değerlisiniz. Kendi sağlığınız ve bizim sağlığımız için lütfen kurallara riayet edin” dedi.

“İşlerimiz yarı yarıya düştü”

Denetimler esnasında bir tatlı işletmecisini ziyaret eden Kaymakam Çelik, burada esnaf Kutsi Kaya ile de sohbet etti. Kovid-19 salgınının tüm sektörlerde olduğu gibi kendilerini de çok etkilediğini, işlerinin yarı yarıya düştüğünü belirten Kutsi Kaya, “Şuan gerçekten çok zorumdayız. Diğer esnaf arkadaşlarla görüşüyorum onlar da aynı şeyleri söylüyorlar. Şu an asker çıkmıyor, öğrenci yok, halk zaten belli. Geçen yıl Gül ve Lavanta sezonunda Isparta'ya gelen kafileler Eğirdir'e de geliyorlardı. Bu yıl pandemi dolayısıyla o yoğunluğu göremedik. İnanın işlerimiz yarı yarıya düştü. İnşallah bu salgından ülke olarak bir an önce kurtuluruz” diye konuştu.

Denetimler sırasında vatandaşlara maske dağıtımı da yapıldı.