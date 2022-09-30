Eğirdir köylerine 27 kilometrelik kilit parke taşı

Eğirdir'de bütün köylerde yapılacak iş çerçevesinde toplamda 27 bin metre kilit parke taşı döşenecek. 8 köyde tamamlanan ve yapımı devam eden Göktaş Köyündeki kilit parke taşı bulunmayan bazı ara yolları da inceleyen Kaymakam Çelik, yağışlı havaların yaklaştığını belirterek, yüklenici firma temsilcisine kalan işlerin, ekip sayısının arttırılarak biraz daha hızlandırılmasını istedi.

Daha sonra Göktaş Köyü Muhtarı Hüseyin Kuzu'yu evinde ziyaret eden Kaymakam Çelik, Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediyesi ve Eğirdir Köy Muhtarları katkılarıyla Muhtar Kuzu'nun evinde yapılan tadilat çalışmaları hakkında bilgi aldı, muhtarla köyün genel durumu hakkında sohbet etti.

O sırada okul dönüşü Göktaşlı öğrencilerle karşılaşan Kaymakam Çelik, resim konusunda hünerli, çalışkan Sevcan isimli bir öğrencinin yaptığı resimleri inceleyerek resim çizmesi için gerekli araç, gereçlerin eksik olup olmadığı sordu ve yetenekli öğrencinin herhangi bir defter, boya vb. eksiği olduğunda muhtar aracılığıyla kendisine ulaşmasını söyledi.