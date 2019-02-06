Eğirdir Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda Özel Eğitim Sınıfı açıldı

Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde Türk Kızılayı tarafından Özel Eğitim Sınıfı açıldı.

Türk Kızılayı'nın Özel Eğitim Sınıflarının Tefrişatı projesi Eğirdir Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda hayat buldu. Türk Kızılayı 'Özel Eğitim Sınıfı Tefrişatı Projesi' kapsamında Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda özel eğitim sınıfının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, İlçe Kaymakamı Abdullah Akdaş, Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu ve Türk Kızılayı Isparta Şube Başkanı Ramazan Tamer Büyükküpçü katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Armutoğlu, “Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim görmelerine olanak sağlamak amacıyla bu projeyi yürüten Türk Kızılayı'na ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz" dedi.