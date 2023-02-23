Eğirdir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölye binasına kavuşuyor

Atölye binası inşaat sürecini yakından takip eden Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu ile incelemelerde bulundu. Okulun 170 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetine devam ettiğini belirten Armutoğlu, “Mesleki ilgi ve yetenekleri istikametinde bölgenin ekonomik hedeflerine ve beklentilerine uygun bir şekilde meslek eğitimine yönlendirilen öğrenciler, elektrik-elektronik teknolojileri, bilişim teknolojileri, hasta ve yaşlı bakım hizmetleri, çocuk gelişimi ve eğitimi alanı ile iklimlendirme ve tesisat teknolojileri alanlarına yerleştirilmektedir. Öğrenci merkezli eğitim anlayışının amacına ulaşarak en rahat uygulandığı mesleki eğitim programlarında, atölyeler fiziksel öğrenme ortamının merkezinde yer almaktadır. Atölye alanlarının imkanlarının geniş tutulması ve çağın gereklerine uygun yapılandırılması; mesleki eğitimin kalitesini etkilemekte ve başarıyı artırmaktadır. Atölye çalışmalarında öğrenmenin merkezinde öğrencinin yer alması, onun bilgiyi ve kendi yeteneğini keşfetmesine ve becerilerini geliştirmesine katkı sağlamaktadır” dedi.

Armutoğlu konuşmasını şu sözler ile tamamladı: “Elektrik-Elektronik Teknolojileri Atölyesi ve İklimlendirme ve Tesisat Teknolojileri Atölyesi olarak değerlendirilecek olan yeni atölye binasının dönem sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Deprem kuşağında olan ülkemizde yanlış yapılan tesisat projelerinin binaya getirdiği ekstra yükün yapının mukavemetini ve statiğini bozduğu bilinen bir gerçektir. Bu alanda teknolojinin gereklerine uygun verilen eğitimler ve sahada çalışan uzman personel sayısının artması adına atölyelerin bu alanlarda hizmete açılması oldukça arz etmektedir” dedi.