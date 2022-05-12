Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü 2022 yılında 9 milyon 500 bin adet fidan yetiştirecek

Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğünün ülkenin yeşillenmesine önemli katkı sağladığını ifade eden Isparta Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş; “Özellikle ardıç fidanı çimlenme engelinin giderilmesiyle son yıllarda alınan başarılı sonuçlarda Eğirdir Fidanlığı ülkemizde ve uluslararası arenada bir değer haline geldi" dedi. Ataş, gelir getirici türler çerçevesinde üretimi yapılan kestane, lavanta, kekik, biberiye, ceviz ve badem gibi fidan üretimleriyle halkın ekonomik olarak da desteklendiğini, yanan orman alanlarının, üretilen fidanlarla 1 yıl içerisinde ağaçlandırılacağını ve 2022 yılında 9 milyon 500 bin adet fidan yetiştirileceğini belirtti.