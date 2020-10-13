Eğirdir SAREM'de yangın söndürme tatbikatı yapıldı

Isparta Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde (SAREM) yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

SAREM Sivil Savunma Biriminin düzenlediği, tanışman yangın söndürme sistemleri yetkilileri tarafından verilen eğitimlerde, çalışanlara yangından korunma yolları, yangın tüpü kullanımı ve tahliye işlemleri hakkında teorik ve pratik bilgiler verildi.

Eğitimlerde, yangından korunmanın en iyi yolunun, olay meydana geldikten sonra değil, öncesinde tedbir almak olduğu ifade edildi. Ülkemizde ve dünyada meydana gelen yangınların büyük çoğunluğunun, elektrik kaçağından kaynaklandığı vurgulanan bilgilendirmede;

“Her maddenin bir yanma ısısı vardır. Yanma olayı, ortam ısısı, oksijen ve yanacak maddenin bir arada olmasıyla meydana gelir. Yanmanın kontrolden çıkması durumuna ise yangın diyoruz. Önleyici tedbirler olarak; yapılarda, yanmaz veya yanması güç yapı malzemeleri kullanılması, yangının yayılmasını önlemek amacıyla, yangın bölümleri oluşturulması, dumanın yayılmasını önlemek için duvardan sızmaları önleyici tedbirler alınması, yangının etkilerinden korunmuş kısa yangın çıkış yolları sağlanması,

ateşleyici ve yanıcı malzeme kaynaklarının birbirinden ayrı yerlerde depolanması, her an çıkabilecek yangınlar için yangın söndürme cihazları çalışır durumda bulundurulması gerekir" denildi.