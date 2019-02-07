Eğirdir semaları, yamaç paraşütleriyle süslenecek

Isparta'nın Eğirdir ilçesi'nde Yamaç Paraşütü tutkunları, Karatepe'ye yamaç paraşütü kalkış pisti talebinde bulundular.

Isparta Sportif Havacılık Kulübü çatısı altında bir araya gelen yamaç paraşütü tutkunları, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş'ı makamında ziyaret ederek, bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlaması hedeflenen çalışmaları için destek talebinde bulundular. Eğirdir'de uçuşa en uygun bölge olan Karatepe'de yapılacak bir düzenleme ile burada yamaç paraşütü kalkış pisti (take off) ile seyir tepesi ve küçük bir kafeterya yapılması taleplerini ileten havacılık tutkunları, ilçenin bu spor ve faaliyetlerle daha fazla kitlelere tanıtılacağını ilettiler.

Yamaç Paraşütü Pilotu ve Eğitmeni Samed Özata, Kaymakam Abdullah Akdaş'tan yakın ilgi gördüklerini belirtti. Yamaç Paraşütü Pilotu Samed Özata, Kaymakam Akdaş'ın Karatepe Bölgesi'ne hemen bir inceleme ekibi gönderme talimatı vereceğini söylediğini iletti.

“Fethiye'nin Ölüdeniz'i varsa, Isparta'nın da Eğirdir'i var”

Özata, o bölgeden kalkıp, Eğirdir Gölü kenarındaki Altınkum Plajı'na inilirken doyumsuz bir görsel şölen sunulduğunu kaydederek, Isparta'daki uçuşun top noktalarını “Fethiye'nin Ölüdeniz'i varsa, Isparta'nın da Eğirdir'i var” olarak niteledi. Özata'ya kulüp üyeleri Mustafa Çetin ve Gökhan Bitiktaş da eşlik etti.

Pazar günü gün boyu uçacaklar

Öte yandan, yamaç paraşütçüleri, önümüzdeki Pazar günü sabah saatlerinden itibaren, gün boyu uçuş gerçekleştireceklerini, Karatepe'de yapılacak düzenlemenin ülkemizdeki yamaç paraşütü tutkunlarını Eğirdir'e çekeceğini ifade ettiler.