Eğirdir sorunları sohbet toplantılarıyla çözülecek

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde genel sorunlar ve mahallelerin sıkıntıları masaya yatırılarak çözüm noktasında görüş alışverişlerinde bulunuldu.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Daire Müdürleri, Mahalle Muhtarları, Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıdoğan, Esnaf Odası Başkanı Murat Yalkın ve Şoförler Odası Başkanı Ahmet Hamdi Takır bir araya gelerek, ilçenin genel sorunlarını ve mahallelerin sıkıntılarını masaya yatırdılar.

Vergi Dairesi üzerindeki Belediye Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, Belediye Başkanı Veli Gök, toplantıya katılanlarla tek tek tokalaştı.

Gök: “Her mahalle ve köy kendi takımını kuracak”

Belediye Başkanı Veli Gök toplantıda yaptığı konuşmada, “31 Mart yerel seçimlerinden sonra bir araya gelmiştik. Bu birlikteliğin tekrarını burada yapıyoruz. İlçemizde toplu sünnet şöleni yapalım istiyoruz. Ayrıca Mahalle ve köy muhtarlıklarımızdan gelen talep doğrultusunda futbol turnuvası düzenlemek istiyoruz. Her mahalle ve köy kendi takımını kuracak. Eğirdir İlçe stadında turnuva müsabakaları yapılacak. Hep birlikte bu işe karar verirsek, Kaymakamımızla da bu konuyu paylaşırız ve ilçemiz genelinde güzel bir sportif faaliyet yapmış oluruz" dedi.

Belediye Başkanı Gök, sırasıyla mahalle muhtarlarına söz verirken, istek ve sıkıntılar da ilgili birim müdürleri tarafından not alınarak, gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Başkan Gök, katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek, sohbet toplantılarının önümüzdeki aylarda da devam edeceğini söyledi.