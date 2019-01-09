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Eğirdir Tarihi Tren Garı'nda çalışmalar başladı

Eğirdir Belediyesi tarafından Devlet Demir Yolları Bölge Müdürlüğü’nden kiralanan Eğirdir Tren Garı’nda çalışmalar başladı.

Eğirdir Belediyesi tarafından Devlet Demir Yolları Bölge Müdürlüğü'nden kiralanan Eğirdir Tren Garı'nda çalışmalar başladı.


Tarihi Tren Garı'nda kiralanan binaların ve açık alanların restitüsyon, röleve ve peyzaj projeleri hazırlanması için konunun uzmanları tarafından incelemelerde bulunuldu. Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, İmar ve Şehircilik Müdürü Mimar Gülay Uysal, Harita Mühendisi Ebubekir Genç, Peyzaj Mimarı Nazlı Koçak, Antalya'dan gelen mimarlarla birlikte Tarihi Eğirdir Tren Garı'nda binaları ve açık alanları inceledi.


Yapılan incelemeler sonrasında projelerin bir an önce çizilip hayata geçirileceği belirtildi.

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