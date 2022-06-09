Eğirdir Yedi Renk Girişimci Kadınların el emeği göz doldurdu

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Vefa Güler, Eğirdir Yedi Renk Girişimci Kadınların standını gezerek, ele emeği ile hazırlanmış özellikle hanımların çeyiz sandıklarından çıkarıp geri dönüşümle birlikte ortaya çıkardıkları ürünleri çok beğendi. Güler, girişimci kadınlara ürünlerini üretip mutlaka satışının yapılması, aile ekonomisine katkı sağlaması vurgusunu yaptı.

Eğirdir Yedi Renk Girişimci Kadın üyeleri günün anısına Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Vefa Güler'e Isparta yöresine ait yöresel kıyafetli bebek hediye etti. Eğirdir Yedi Renk Girişimci Kadın üyelerinden Filiz Koçal, Halk Eğitimi Merkezi Bünyesinde açılan Girişimcilik kursuna katıldıklarını, evdeki ürünleri günümüz şartlarına uyarlayıp farklı eserler ortaya çıkardıklarını ifade etti.

Eğirdirli kadınlara da davette bulunan Koçal, ev hanımlarını Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı kurslara katılmalarını, üretip, aile ekonomisine katkıda bulunabileceklerini de sözlerine ekledi.

Girişimcilik kursunun açılmasında Kaymakam Adem Çelik ve Belediye Başkanı Veli Gök'e teşekkür eden Filiz Koçal, ürünlerinin satışı için Kaymakam Çelik ve Belediye Başkanı Gök'ten yer tahsisi konusunda destek beklediklerini söyledi.