Eğirdir'de 2 bin 120 adet kerevit sepeti ele geçirildi

Isparta Eğirdir Gölü'nde Jandarma Bot Timi tarafından yapılan denetimlerde göle atılı vaziyette kaçak avcılıkta kullanılan 2 bin 120 adet kerevit sepeti ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı faaliyet gösteren Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timi tarafından Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçeleri arasında kalan Eğirdir Gölü'nde denetim ve kontroller yapıldı.

Yapılan denetimlerde, Eğirdir'e bağlı Sorkuncak köyü mevkiinde 300, Barla köyü mevkiinde bin 640 ve Eğirdir ilçe merkezindeki Yeşilada mevkiinde 180 adet olmak üzere, toplam 2 bin 120 adet göle atılı vaziyette kerevit sepeti ele geçirildi.

Kaçak avcılıkta kullanıldığı tespit edilen malzemelerin Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği bildirildi. Jandarma ekiplerinin göldeki kaçak avcılık konusunda 24 saat esasına göre kontrol ve denetimlerine devam edileceğine vurgu yapıldı.