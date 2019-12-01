Eğirdir'de 22 ülkeden posta ile gelen çalışmalar sergilendi

Uluslararası Posta Sanatı Sergisi, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde açıldı. Sergiye, 22 ülkeden 140 sanatçı katılırken, 200'ün üzerinde eser sergilendiği belirtildi.

Açılış öncesi sergi hakkında bilgiler veren Bizim Eğirdir Platformu Başkanı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Eğirdir Meslek Yüksek Okulu (EMYO) Öğretim Görevlisi Çetin Meydan, posta sanatındaki çalışmaların A4 ebadındaki çalışmalar üzerine posta pulu yapıştırılarak, sergi yapılan yere gönderildiğini belirtti. Serginin, 22 ülkeden sanatçının katılımıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Meydan, "140 sanatçı, 200'ün üzerinde eserimiz var. Biz, bu serginin ilkini 19 Ekim tarihinde Olimpos'ta açmıştık. Olimpos'taki sergi bittikten sonra eserleri geriye göndermeyelim ve ikinci bir sergi açalım dedik. Bu sergiyi Eğirdir'de yapalım dedik. Neden Eğirdir? Ada Ülkesi sanatçıları dediğimiz zaman bu isim nereden geliyor? Eğirdir'in eski ismidir: Ada Ülkesi. Lui dilinden gelir. Lui dilinde Askavana'dır Eğirdir'in eski adı. Biz de ismimizi oradan aldık. Bu grubu biz Bizim Eğirdir Platformu olarak kurduk. Bizim Eğirdir Platformunu'nu, Eğirdir'in turizmdeki önemini ve birlikteliğini ortaya çıkarmak için, dayanışma amacıyla kurduk. Dedik ki; işin sanat ayağı eksik olmasın. Yine böyle bir sanatçı grubumuzu oluşturduk” dedi.

Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları Grubu Ressam, Küratör Keziban Ertuğrul Yıldırım da, Ada Ülkesi Sanatçıları olarak, gruplarının 300 kişiye yaklaştığını söyledi. Grup olarak 30 ülkeye yayıldıklarını kaydeden Yıldırım, "Bugüne kadar 19 etkinlik, 1 çalıştay, 1 tane de karikatür sergisi yaptık. Yakında e-magazin dergisi de çıkartacağız. Biz, artık küçük bir gölden, büyük bir okyanusa doğru ilerliyoruz. Sergimizi beğeneceğinizi umut ediyoruz. Türkiye'nin çeşitli illerinden, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar bütün hocalarımız katkı sağladı. Çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

2.Uluslararası Posta Sanatı Sergisi açılışı, ISUBÜ Eğirdir Meslek Yüksek Okulu Müzik Grubu öğrencilerinin müzik dinletisi ile sona erdi.

Sergi, 10 Aralık'a kadar sanatseverleri ağırlayacak.