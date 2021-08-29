Eğirdir'de 320 sporcunun katılımıyla Taekwondo Zafer Kupası heyecanı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen iller arası 30 Ağustos Taekwondo Zafer Kupası'nda 16 kentten 320 sporcu yarışıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı bu yıl Eğirdir'de coşkuyla kutlanıyor. Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği İller Arası 30 Ağustos Taekwondo Zafer Kupası karşılaşmaları dün Kaleönü meydanında başladı. Yıldızlar ve Gençler kategorisinde gerçekleşen müsabakada sporcular madalya ve kupa almak için mücadele etti.

Taekwondo Isparta İl Temsilcisi Emin Büyükkurt, 16 ilden sporcuları davet ettiklerini belirterek, “Toplamda 320 sporcu geldi. Müsabakalarımız yıldızlar ve gençler kategorisinde olacak. İl Müdürlüğümüzün desteğiyle inşallah bu müsabakaları sorunsuz tamamlarız. Bu müsabakada sporcularımıza tecrübe kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Müsabakalar öncesi 2019 Kick Boks şampiyonu Eğirdirli Arif Samet Kılıç, Balkan Şampiyonları Ahmet Aydın ve Yusuf Kısa FreeStyle gösterilerini yaptılar. Daha sonra Zafer Kupasının startı verildi.

30 Ağustos Taekwondo Zafer Kupası heyecanı bu akşamki müsabakalarla sona erecek.