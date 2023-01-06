Eğirdir'de 4 okula matematik atölyesi

Isparta ENGEP çalışmalarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı'nın ‘Matematik Seferberliği' çerçevesinde Eğirdir'de 4 okulda Matematik Atölyesi oluşturuldu.

Matematiği oyun tadında öğretmek amacıyla oluşturulan atölye Eğirdir'de 4 okulda açıldı. Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, öğrencilerin zorlandığı alanların başında gelen matematiği açılan atölyelerle öğrencilere sevdirmeyi hedeflediklerini söyledi. Armutoğlu, “İlçemizde bulunan Matematik Atölyelerinde öğrencilerimiz zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarında dersleri daha kalıcı, nitelikli ve eğlenceli bir şekilde geçiriyor” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde başlatılan Matematik Seferberliği ile ilçede Bağlar İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi'nde açılan Matematik Atölyelerine Yukarıgökdere Mustafa Köklü Ortaokulu Atölyesi ekleniyor.