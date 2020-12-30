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Eğirdir'de 63 kutu kaçak içki ele geçirildi

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bir iş yerinde yapılan denetimde 63 kutu kaçak içki ele geçirildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir iş yerinde yapılan denetimde 63 kutu kaçak içki ele geçirildi.


Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki satışının ve imalatının deşifre edilmesine yönelik 29 Aralık'ta yurt genelinde yapılan eş zamanlı uygulamada ilçede bulunan 12 tekel bayiinde denetim yaptı. Denetimler sırasında ilçe merkezindeki bir tekel bayiinde 330 ml şeklinde 63 kutu kaçak olduğu değerlendirilen alkol ele geçirildi. Olayla ilgili Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem başlatıldığı öğrenildi.

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