Eğirdir'de 9 okula e-Twinning belgesi

Isparta'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce e- Twinning faaliyetleri kapsamında belge alan okullara ödülleri takdim edildi. Bu kapsamda kentte 35 okulda 48 öğretmen, 77'si Ulusal 34'ü Avrupa olmak üzere toplamda 107 adet kalite etiketi aldı. Ayrıca öğretmenlerin çalıştıkları okullar da 11'i ulusal, 14'ü de Avrupa olmak üzere toplamda 35 adedi kalite levhası ile ödüllendirildi. 16 okul gereken tüm şartları sağladığı ve öğretmenlerin işbirliği içerisinde çalışarak okullarına e-Twinning kültürünü yerleştirmesi sonucunda e-Twinning okulu unvanı almaya hak kazandı.

Eğirdir ilçesinde de 9 okula e–Twinning kalite etiketi verildi. Eğirdir'den kalite etiketi almaya hak kazanan okullar şunlar: Atatürk İlkokulu, Bağlar İlkokulu, Dündar Bey Anaokulu, İrfan Kaynak Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Yukarı Gökdere Mustafa Köklü İlkokulu, Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu, Mustafa Çetinkaya İlkokulu, Şehit Muhammet Korkmaz İlkokulu.