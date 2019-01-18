Eğirdir'de bez çanta dağıtıldı

Isparta'nın Eğirdir ilçesi'nde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bez çanta dağıtıldı.

Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü, 'ücretli plastik poşet' uygulamasının ardından vatandaşlara bez çanta dağıttı. Görevliler vatandaşların yoğun olduğu pazar yerinde bin adet bez çantayı ücretsiz olarak dağıttı. Orman İşletme Müdürlüğü, ücretli plastik poşet uygulamasına farkındalık kazandırmak için böyle bir çalışma yaptıklarını söylediler.