Eğirdir'de bir mahalle, bir belde ve 3 köyde kahvehaneler kapatıldı

Eğirdir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Adem Çelik başkanlığında toplandı. Kaymakam Çelik, 17 Kasım 2020 tarihi itibariyle Pınarpazarı Mahallesi, Sarıidris kasabası, Gökçehöyük köyü, Sorkuncak köyü ve Göktaş köyünde 15 gün süre ile kahvehanelerin kapatılmasına karar verildiğini belirtti.

Kaymakamı Çelik konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

“Korona virüs salgınıyla mücadelede hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmekte ve kararlar alınmaktadır. Gelinen aşamada korona virüs ile mücadele kapsamında aşağıda belirtilen kararların alınmasına gerek görülmüştür. Bu kapsamda; İlçemiz Pınarpazarı Mahallesi, Sarıidris kasabası, Gökçehöyük köyü, Sorkuncak köyü ve Göktaş köyünde 17.11.2020 tarihinden itibaren 15 gün süre ile kahvehanelerin kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."