Eğirdir'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, Cumhuriyet'in 96'ncı kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Eğirdir'de tören düzenlendi. Törene Kaymakam Adem Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı ve Belediye Başkanı Veli Gök, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik yaptı.

Çelik, “Türkiye Cumhuriyetinin tüm değerleriyle sonsuza değin yaşatılması hepimizin ortak sorunudur” dedi.

Çelik'in konuşması sonrasında ilçedeki Mustafa Çetinkaya Ortaokulu öğrencisi Sait Armağan Doğan tarafından ‘Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor' isimli şiir okundu.

İlçedeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri müzik dinletisi, bayrak gösterisi ve halk oyunları ekibinin oyunlarıyla ile devam etti.

Bu yıl Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi ve Mustafa Çetinkaya ilk ve ortaokulu tarafından hazırlanan Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri “Kurtuluştan Cumhuriyete” ve “Vatan” koreografisi ile sona erdi.

“Kurtuluştan Cumhuriyete” adlı gösteriyi ve “Vatan” koreografisini sunan öğrenciler izleyenlerden alkış aldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreni ile son buldu.