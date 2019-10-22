Eğirdir'de Cumhuriyet Koşusu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Koşusu düzenlendi. Yarışta dereceye girenlerin ödülleri ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreninde verilecek.

Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Cumhuriyet Koşusu'nda, Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler, Genç Kızlar ve Genç Erkekler kategorilerinde yaklaşık 150 öğrenci yarıştı.

Eğirdir Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, yarışma öncesi yaptığı konuşmada öğrencilere seslenerek, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilan ettiği Cumhuriyetin ilanı münasebetiyle Cumhuriyet koşusu düzenledik. Hem spor hem de güzel bir etkinlik olsun istiyoruz. Ben kaybettim, ben kazanamadım diye üzülmeyin. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Cumhuriyeti biz kurduk, siz yaşatacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Öte yandan, dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreninde verileceği belirtildi.