Eğirdir'de Ebru Sanatı Etkinliği

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün ‘Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor' Projesi kapsamında, Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Ebru Sanatı Etkinliği yapıldı.

Geleneksel Türk Sanatlarından biri olan Ebru Sanatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ebru Sanatı Ustası Mukadder Kavas eşliğinde dün, Dündarbey Medresesi'nde ilçe sakinleriyle buluştu.

Etkinliğe, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Şanal, Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri, kursiyerler, Eğirdir Huzurevi sakinleri yanı sıra öğrenciler ve veliler katıldı.

Görsel açıdan şölen haline gelen çok renkli ve kıymetli bir sanat olan ebru sanatı, sabrın, hoşgörünün de ifadesi olarak belirtiliyor.

Kavas: “Uçsuz bucaksız bir derya”

Etkinlik öncesi bir konuşma yaparak ebru sanatına sahip çıkılmasını vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ebru Sanatı Ustası Mukadder Kavas şunları söyledi; “Ben Isparta'nın Keçiborlu ilçesindenim. Keçiborlu'nun gül kızıyım ve gülü çok seviyorum. Ebru bir okyanus, ben o okyanus içinde bir damlayım. Bunu daima yansıtmaya ve yaşatmaya çalışıyorum. Yaklaşık 30 yıldır bu aşkın peşindeyim. Hala çözemediğim, hala bilemediğim yolları var. Uçsuz bucaksız bir derya. Ebrunun en büyük özelliği topraktan olması ve toprağa gitmesi. Ebru, Dünya üzerinde suda yapılan tek sanattır. Bizim özelliğimiz damlanın içinde dünyayı ortaya koymamız. Türkiye'de ve Dünya'da birçok yerde ebru yapanlar var. Biz, hem bürokrasi hem de hocalar olarak sanatımıza ve kültürümüze artık sahip çıkmıyoruz. Gerçekten sahip çıkmanızı istiyorum. Yozlaşıyor farkında değilsiniz. Boyalarımıza kimyasal karıştırıyorlar itiraz edemiyoruz” dedi.

“Sanat, insan kalbinin desteğidir”

“Bu bizim ebrumuz, bu bizim sanatımız” diyerek sözlerini sürdüren Kavas, “Atalarımızdan gelme, Orta Asya'dan gelme bir sanat. Biz yapalım, biz yaptıralım. Satışlarını ayarlayalım. Sanat, insan kalbinin desteğidir. Sanatı olmayan insanların ayakları topal, kolları kırıktır. Sanat, manen ruhun en iyi beslendiği gıdadır. Lütfen bütün sanatlarımıza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

Ebru Sanatı Ustası Mukadder Kavas konuşmasını tamamladıktan sonra adeta görsel şova başladı. Kavas, gerek çocuklarla, gerekse Eğirdir protokolü ile ebru sanatının uygulamasını yaptı.

Kaymakam ve başkan da deneyimi yaşadı

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği ebru sanatı uygulama etkinliğine katılan Kaymakam Çelik ve Belediye Başkanı Gök de, kendileri için güzel bir deneyim olduğunu kaydederek, Kavas'a teşekkür ettiler.

Etkinlik, gün boyu devam etti.