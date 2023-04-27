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Eğirdir'de elma ağaçları çiçek açtı

Türkiye’nin önemli elma üretim merkezlerinden biri olan Isparta’nın Eğirdir ilçesinde elma ağaçları çiçek açtı.

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden biri olan Isparta'nın Eğirdir ilçesinde elma ağaçları çiçek açtı. Eğirdir'de, elma yetiştiricileri bereketli bir sezona hazırlanıyor. Elma bahçelerinin çiçek açması görsel şölen oluşturdu.


Çiçeklerin açmasıyla birlikte Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri elma bahçelerinde İçkurdu ve Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında feromon tuzaklarının kontrollerini yaptı. Kontrole İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen de katılarak, üreticileri bilgilendirdi.

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