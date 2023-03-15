Eğirdir'de elma bahçelerinde budama sezonu başladı

Yıllık ortalama 1 milyon 230 bin 580 ton rekolteyle Türkiye'nin elma üretiminde önemli bir yere sahip Isparta'da elma bahçelerinde budama çalışmaları başladı.

Baharın gelmesiyle birlikte elma ağaçları büyük bir titizlikle budanıyor. Meyve yetiştiriciliğinde kaliteli ve yüksek verimin gereklerinden biri olan budama tekniklerini anlatmak amacıyla Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce eğitim düzenlendi. Eğitimde budamanın yanı sıra meyve yetiştiriciliği, çeşit seçimi, bahçe tesisi, bitki besleme, sulama, aşılama, hastalık ve zararlılara karşı mücadele konularında bilgi verildi. Eğitimin sonunda hastalık ve zararlılarla mücadelede pestisit uygulamasına hemen karar verilmemesi, öncelikle kültürel ve entegre mücadele yapılması gerektiği, son çarenin kimyasal mücadele olduğu vurgulandı.

Üreticiler ile teknik personel soru ve tecrübe paylaşımlarıyla eğitime katkı sağladı. Üreticilerin talepleri ışığında uygulamalı eğitimlere devam edileceği bildirildi.