İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eğirdir'de eşini öldüren katil zanlısı koca tutuklandı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde hemşire olan eşi Selver Bulut’u öldüren kocası çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde hemşire olan eşi Selver Bulut'u öldüren kocası çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 2 çocuk annesi hemşire Selver Bulut (48) eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 04.30 sıralarında Eğirdir ilçesi Sekibağ Mahallesi'nde yaşandı. Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde görevli hemşire Server Bulut (48), eşi M.B. tarafından silahla vuruldu. 2 çocuk annesi Bulut olay yerinde hayatını kaybetti.


Öte yandan katil zanlısı koca çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.