İhlas Haber Ajansı

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Eğirdir'de futsal heyecanı başladı

Eğirdir Kaymakamlığı tarafından organize edilen 2.

Kurumlar Arası Futsal Turnuvası toplam 13 takımın katılımı ve 2 grup halinde başladı. İlk maç Eğirdir Kemik Hastanesi ve Müftülük personeli arasında yapıldı.


Açılış maçının başlama vuruşunu Kaymakam Adem Çelik yaptı. Açılış maçına Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu'nun çiçek takdiminin ardından konuşan Kaymakam Adem Çelik tüm takımlara turnuvada centilmence mücadele etmelerini söyleyerek başlama vuruşunu yaptı. Turnuvanın ilk maçını Hastane - Müftülük 4-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

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