Eğirdir'de Futsal Turnuvası

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen Kurumlar Arası Futsal Turnuvasında yarı final maçları tamamlandı.

Eğirdir Spor Salonu'nda geçtiğimiz gün oynanan karşılaşmalar sonunda gruplarından 1.ve 2. çıkan takımların çapraz eşleşmesiyle oluşan yarı final maçları sonucunda Eğirdir Kaymakamlığı, Barla İlk ve Ortaokulu'nu 9-4 yenerek finale adını yazdırırken maçın adamı Hasan Er oldu. Eğirdir Belediyesi Cittaslow, Meyvecilik Araştırma ve Uygulama Enstitüsü Merkezi'ni (MAREM) 13-4 mağlup ederken Belediye Basın çalışanları Emrah Çelik ve Selçuk Tokgöz hat-trick yaptı. Eğirdir Belediyesi Cittaslow takımı ve Eğirdir Kaymakamlığı final oynamaya hak kazandı. Eğirdir Belediyesi Cittaslow Futsol Takımı Antrenörü Ali Aslanlı, takımı güzel oyunlarından ve alınan sonuçtan dolayı tebrik etti.

Kurumlar arası Futbol turnuvasının üçüncülük ve dördüncülük maçı MAREM ile Barla İlk ve Ortaokulu arasında oynanacak.

Final Maçı ise Eğirdir Belediyesi Cittaslow ile Eğirdir Kaymakamlığı arasında oynanacak. Maçlar 10 Ocak 2019 Perşembe günü 18.00-20.00 saatleri arasında Eğirdir Kapalı spor salonunda oynanacak.

Öte yandan, final maçını Kaymakam Abdullah Akdaş ve Belediye Başkanı Ömer Şengöl'ün birlikte başlatacakları ve maç ile kupa törenine bütün spor severlerin davetli olduğu bildirildi.