Eğirdir'de 'Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Bölge Finali' yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl Mesleki Yarışmalar kapsamında düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması" bölge finali Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yapıldı.

İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasına, Aksaray, Konya, Antalya, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar illerinden toplam 17 öğrenci katıldı. Eğirdir'de birinci olan öğrenciler, Türkiye finalisti olmaya hak kazandı.

İmam hatip ortaokulu öğrencileri arasında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, ezanı güzel okuma ve hafızlık yarışması, liselerde ise hafızlık yarışması, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hutbe yarışması yapıldı. Eğirdir Hızırbey Camii'nde düzenlenen yarışma Furkan Tayyib Çelik'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması bölge finalleri öncesi Eğirdir İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünden Koordinatör Mehmet Şahap Özalaybey birer konuşma yaptı.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünden Koordinatör Mehmet Şahap Özalaybey, İmam Hatip okulları ortaöğretim ve lise düzeyinde eğitim öğretim hizmetleri sunduğunu belirterek "Bu hizmeti sunarken milli ve manevi değerlere sahip çıkan, tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan araştıran, düşünen, sorgulayan yeni nesiller yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Genel Müdürlüğümüz koordinesinde sosyal etkinlik olarak Kuran-ı Kerim'i güzel okuma, ezan okuma ve hafızlık yarışmaları her yıl düzenlenmektedir. Yaklaşık 30 yıllık tecrübesiyle düzenlenen bu yarışmalar artık kemale ermiştir. Bugün Bölge finalini Eğirdir7de icra edeceğiz. Genel müdürlüğümüz olarak emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Yarışmacı bütün öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum. İnşallah hayırlı ve bereketli bir yarışma olur. Bu ezan inşallah gökyüzüne güzel nidalarla yükselir” dedi.

Yarışmada uyulması gereken kurallar ile ilgili bilgi verildi. Daha sonra yarışmaya katılan öğrenciler farklı makamlarda okudukları ezan ile performanslarını sergiledi.

Türkiye finalistleri belli oldu

Ortaokullar arası düzenlenen yarışmada; Muhammed Ali Akça birinci, Muhammed Enes Mercan ikinci, Tahir Küçükvan üçüncü oldu. Liseler arası düzenlenen yarışmada Behlül Emin Yıldırım birinci, Osman Polat ikinci, Samed Atasay üçüncü oldu. Birinci olan öğrencilere Çeyrek, ikinci olan öğrencilere 1 gram, üçüncü olan öğrencilere de yarım gram altın ve çeşitli hediyeler takdim edilirken, Eğirdir Müftülüğü tarafından katılımcı bütün öğrencilere 250 Türk Lirası hediye edildi. Öğrencilerin ödülleri protokol tarafından takdim edildi.